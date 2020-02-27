Трамп сообщил о пяти погибших при стрельбе на пивоварне в Милуоки

Президент США Дональд прокомментировал стрельбу в американском городе Милуоки, сообщив о пяти погибших. Ранее СМИ называли другую цифру - семь человек скончались, включая злоумышленника, открывшего огонь по людям.

"Это ужасно, просто ужасно. Жестокий убийца лишил жизни пять человек. Несколько раненых, некоторые получили тяжелые ранения", - сказал глава Белого дома и выразил соболезнования близким погибших.

Напомним, трагедия разыгралась в минувшую среду на территории пивоварни MolsonCoors в штате Висконсин. Уволенный сотрудник предприятия в 15:30 по местному времени проник на территорию завода с оружием и расстрелял находившихся в административном здании людей.