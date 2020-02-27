С 1 марта вступает в силу новый ГОСТ на ретро- и классические автомобили. Этот стандарт позволит владельцам такой техники получить соответствующие документы, со временем - новые регистрационные знаки с буквой "К" - классика - в отдельной рамке на знаке. А также продать машину подороже как признанный раритет с документом.

Новый стандарт предусматривает введение критериев оценки на раритетность того или иного автомобиля старше 30 лет. Оценивать машину будут эксперты Российской автомобильной федерации по балльной шкале. Если машина наберет менее 100 штрафных баллов, она будет признана ретро- или классическим автомобилем и получит соответствующий паспорт. Если более - то паспорта она не получит.

Заслужить звание ретро- или классического автомобиля смогут только те машины, которые имеют оригинальную конструкцию, оригинальные или отреставрированные детали и элементы. Либо новые детали, но изготовленные по образцу оригинала.

Напомним, что сейчас уже действует ГОСТ, в соответствии с которым на ретроавтомобили могут выдаваться специальные номера с буквой "К". Предполагается, что те собственники таких машин, которые пожелают получить паспорт ретроавтомобиля, смогут с этим паспортом получить соответствующие номера.

Что же касается регистрации таких машин в ГИБДД, то тут порядок остается прежним даже с паспортом ретроавтомобиля. Помимо этого паспорта все равно на машину требуется ПТС или электронный ПТС.

Напомним, что сейчас на машины старше 30 лет не распространяются требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. И это понятно. Они не оборудованы ABS, у них совершенно иная оптика, на некоторых машинах нет зеркал заднего вида. Даже 21-я "Волга" не имеет штатных ремней безопасности. Однако это не ставит запрет на их допуск на дороги. Иностранные ретромашины можно ввозить и ставить на учет в Госавтоинспекции. Но если речь идет о единично ввезенных машинах, то потребуется сертификат соответствия безопасности. Получить его можно в испытательных лабораториях. А без него машину на учет не поставят, и передвигаться по дорогам она сможет только на эвакуаторе. И даже после вступления в силу нового ГОСТа порядок постановки на учет машин в Госавтоинспекции не изменится. Закон о регистрации транспортных средств не предполагает исключений.

Надо также отметить, что новый ГОСТ не обязателен к применению. Это сугубо добровольное дело каждого автовладельца. Захочет человек получить паспорт ретроавтомобиля, он может обратиться в Российскую автомобильную федерацию, пройти экспертную оценку и получить такой документ. Не захочет - никто его не обяжет.

Никакой обязательной сертификации всех стоящих на учете машин старше 30 лет проводиться не будет.