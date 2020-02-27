В Нидерландах отмечен первый случай заражения коронавирусом

Медики Нидерландов констатировали первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и окружающей среды этой страны.

Власти сообщают о "мужчине из города Тилбурга, который недавно посещал итальянскую область Ломбардия". Больше о нем ничего не известно.

Напомним, что в самой Италии по поводу коронавируса предприняты самые суровые меры, тем не менее, именно там, а также в Иране и Республике Корея, отмечены наиболее резкие всплески распространения вируса.

Роспотребнадзор рекомендовал туристам, уже купившим билеты в эти страны, хорошенько всё взвесить. В случае отказа от поездки стоимость путевки будет возмещена в полном объеме, сообщили в ведомстве.