В Подмосковье проходит прощание с маршалом Язовым

На военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах началась церемония прощания с последним маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, скончавшимся во вторник, 25 февраля.

"Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, человеком, прошедшим путь от курсанта до министра обороны. Человеком, который все это время оставался предан своему делу, своей стране и всему тому, что представляет из себя история государств российского и Советского Союза", - цитирует ТАСС министра обороны Сергея Шойгу.

По словам главы Минобороны, Язов даже в тяжелое время не изменил себе и сумел остаться собой.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в свою очередь, назвал маршала выдающимся советским военачальником. "Дмитрий Тимофеевич был разносторонне подготовленный и высокоэрудированный человек. Знал много стихов и сам писал стихи, написал много книг", - напомнил он.

Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался на 96-м году жизни в результате продолжительной болезни. Он участвовал в Великой Отечественной войне. В 1987-1991 гг. возглавлял Министерство обороны СССР. Дмитрий Тимофеевич стал последним военачальником, удостоенным звания Маршал Советского Союза.