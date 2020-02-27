Volkswagen выпустил стразу три новых Golf GTI

Новый "заряженный" Volkswagen Golf представлен в трех лицах: бензиновый GTI, дизельный GTD и гибридный GTE.

GTI оснащен 2,0-литровым двигателем TSI (245 л.с., 370 Нм), 6-скоростной "механикой" или 7- скоростным "роботом" DSG.

GTD - 2,0-литровым турбодизелем (200 л.с., 400 Нм) с двумя нейтрализаторами на выпуске (эхо дизельгейта) и только в паре с 7-ступенчатой DSG.

GTE - c установкой из 1,4-литрового TSI (150 л.с.), вспомогательного электромотора (116 л.с.) и 6-ступенчатой DSG. Максимальная отдача установки - 245 л.с. и 400 Нм. На электричестве от литий-ионной батареи автомобиль преодолевает до 60 км и развивает до 130 км/ч. Управляющая электроника согласует режим работы установки с наличием зарядных и заправочных станций на маршруте навигатора.

Все "горячие" Golf используют архитектуру с полностью независимой пружиной подвеской на стойках McPherson спереди и многорычажной схемой сзади. Привод - на передние колеса с электронной имитацией самоблокирущего дифференциала XDS. Шасси может быть дополнено адаптивными амортизаторами DCC.

Volkswagen GTD. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Все семейство снаружи украшено светодиодной оптикой с нитью дневного ходового огня от фары до фары, выразительными бамперами с решеткой со структурой из шестигранников и пятиточием противотуманных фар по сторонам, красными тормозными суппортами, декоративными порогами, диффузором и большим спойлером позади. Различить три версии кроме шилдов можно по цвету декоративной линии над фарами и решеткой (у GTI - красная, у GTD - белая, у GTE - синяя) и расположению патрубков выхлопа (у GTI два по сторонам, у GTD два слева, у GTE скрыт под бампером).

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В интерьере - спортивные сиденья традиционно для Golf GTI обшитые тартаном, трехспицевая баранка отделанная перфорированной кожей с удобными для закрытого хвата утолщениями на ободе на секторах 2 и 10, набалдашник механической КПП в виде мяча для игры в гольф, пульсирующая в сердечном ритме подсветка при выключенном двигателе кнопка "start engine", амбиентная подсветка салона с палитрой из 30 цветов. Щиток проборов - только виртуальный на 10,25-диймовом мониторе. Сверху по центру консоли - всегда 10-дюймовый тачскрин мультимедиа со встроенными стриминговыми сервисами и телеметрией We Connect .

Динамические характеристики машин станут известны ближе к их презентации на Женевском автосалоне на следующей неделе.