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Мария Забурмах, психолог.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как показывает практика, мужчины обращаются за помощью гораздо реже, чем женщины. За любой помощью, в том числе и психологической. Они пытаются самостоятельно решать свои проблемы. Но не всегда это верный путь. Порой можно и нужно просить о помощи, время от времени брать паузу, делать передышку и потом с новыми силами отправляться в бой.

Я снимаю шляпу перед теми людьми, кто рискнул открыть кризисный центр именно для мужчин. Потому что это довольно не простое дело. Я приведу, может, гротескный пример для сравнения, но все же. Когда-то давно, когда практика психологической и психотерапевтической помощи в России только-только начинала формироваться, в одной из двух столиц открылся кабинет сексопатолога. Принимали в нем врачи, очень опытные и грамотные. Однако никто к ним не шел.

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Хотя проблем в данной сфере у наших граждан хоть отбавляй, об этом знают и говорят все специалисты. В скором времени вывеску сменили на более безобидную: психологический центр, пустили молву, и народ стал обращаться. Похожая история может случиться и с кризисным центром для мужчин. С одной стороны, это очень нужное и важное начинание. И весьма грамотный маркетинговый ход. Ведь сильный пол будет знать, что тут его ждут такие специалисты, которые, условно говоря, все понимают про бороду и помогут разобраться с какими-то чисто мужскими проблемами. Но с другой стороны, наше общество не приветствует мужчин, которые не "на коне". Поэтому мужчины в такой центр могут и побояться пойти. Обращение туда будет считаться, возможно, неким проявлением слабости. Но это ложное убеждение, и хотелось бы, чтобы сильный пол отбросил его.

Вообще, лично я не очень люблю слово "помощь". Мне больше нравится "содействие". Человек имеет право что-то не знать, от чего-то устать, перетрудиться, и в таком случае ему требуется пауза. Ему нужно остановиться, осмыслить все происходящее и сделать своего рода внутреннюю ревизию. Психолог может посодействовать в этом, подсказать, задать направление, расставить ориентиры. Но все равно основную работу человек должен проделать сам. Решение какой-то психологической проблемы - это всегда победа человека над самим собой, но при содействии специалиста. Обращение к специалисту - это выявление ресурсов человека, на которые он сам не обратил внимание.

Остановиться и признать, что тебе нужен отдых для новых свершений и побед - для этого требуется большая внутренняя сила. Поэтому и в корне не верно считать обращение к психологу признаком какого-то не мужского поведения.

Общество Соцсфера Соцзащита

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