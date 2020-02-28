Боец ММА Харитонов - о своей форме: Пузо все равно болтается

23 февраля в Беларуси российский боец ММА Сергей Харитонов провел первый бой после травмы колена, которую он получил на турнире Bellator в Тель-Авиве, где он в ноябре прошлого года потерпел неожиданное поражение от Линтона Васселла.

В минувшие выходные на турнире WTKF 5 в самом начале второго раунда Харитонов нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса, завоевав чемпионский пояс этой организации.

В интервью журналисту Александру Лютикову, размещенному на Youtube, Харитонов раскритиковал свое физическое состояние.

"Я в этом бою был на десять килограмм больше, чем я обычно бьюсь, - сказал Харитонов. - Это лишний вес, но я его никак не мог убрать. Я после травмы набрал, и мне форма, в которой я сейчас нахожусь, очень не нравится. Как бы я пресс не качал, пузо все равно болтается. Я хорошо дышал, хорошо спарринговал, но после травмы за такой промежуток времени было невозможно избавиться от лишнего веса. Бегать мне было нельзя, поэтому я только плавал и ездил на велотренажере".