Большинство россиян приветствуют идею сделать выходным день голосования по поправкам в Конституцию

Большинство россиян (68%) хорошо отнеслись к идее провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который будет объявлен выходным, 13% высказали противоположную точку зрения, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

О том, что пакет поправок в Основной закон будет вынесен на голосование, знают 32% респондентов, еще 26% что-то слышали, 41% россиян впервые узнали об этом, 1% затруднился с ответом.

По данным ФОМ, 64% опрошенных планируют прийти на голосование. При этом 31% уверен в этом, среди них большинство - люди старше 60 лет (45%). Совершенно точно не будут участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию 13%, об этом чаще говорили люди в возрасте от 18 до 30 лет (18%).

Напомним, что ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании поддержал поправку, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет оплачиваемым выходным.