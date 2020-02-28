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28.02.2020 17:26
Рубрика: В мире

Британец с круизного лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)

Британский пассажир с круизного лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса COVID-19, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В настоящее время точных данных о возрасте мужчины не приводится.

Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA
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Таким образом, общее количество умерших от коронавируса среди пассажиров судна Diamond Princess составило шесть человек. Пятеро из них японцы.

Изначально на корабле с учетом экипажа находились 3,7 тысячи человек. В начале февраля круизный лайнер встал на двухнедельный карантин у японского портового города Йокогама. Японские власти с 19 февраля разрешили пассажирам сойти на берег. С 27 февраля оставить судно позволили членам экипажа.

В настоящее время в Японии продолжает быстрыми темпами распространяться заболевание. Больше всего заразившихся выявлено в северном губернаторстве Хоккайдо. Там количество инфицированных достигло 66 человек.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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