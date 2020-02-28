Цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель

Цены на нефть снижаются в пределах 4 процентов, свидетельствуют данные торгов. Так, на лондонской бирже ICE майские фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 49,66 доллара за баррель. В последний раз такое падение наблюдалось летом 2017 года.

Цена на нефть WTI снижается на 4,2 процента, до 44,95 доллара за баррель.

В ходе торгов 27 февраля мировые цены на нефть опускались в пределах 4 процентов. В частности, марка Brent дешевле до 51 доллара за баррель. Тем самым был обновлен минимум с декабря 2018 года, Brent последний раз опускалась летом 2017 года.

Влияние на котировки оказывают данные о распространении коронавируса. Восстановлению цен может способствовать решение комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи.