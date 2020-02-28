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28.02.2020 20:25
Рубрика: Экономика

Цены на нефть приблизились к критическим значениям для бюджета России

Текст: Сергей Тихонов
Цены на нефть марки Brent опустились ниже 50 долларов за баррель и продолжают падение. Для бюджета России это весьма неприятный факт. Цена отсечения, по которой в него поступают доходы, в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель российской марки Urals, которая традиционно стоит несколько меньше североморской Brent. То есть пока котировки не опустились ниже этого уровня, страдают только доходы Фонда национального благосостояния (ФНС). Если цена Urals упадет ниже, то потери начнет нести уже федеральный бюджет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впрочем, как сообщили РИА Новости, глава Минфина Антон Силуанов сказал, что бюджет России защищен от колебаний нефтяных цен и все его расходы будут профинансированы даже в случае падения котировок до 30 долларов. При этом он отметил, что весной ведомство уточнит прогноз и параметры бюджета на 2020-2022 годы.

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Накопленные резервы ФНС (более 125 млрд долларов), а также международные (560 млрд долларов) позволяют говорить о серьезном запасе прочности российской экономики. Но эти средства планировали использовать не для ее поддержания, а для реализации национальных проектов и социальных программ. Поэтому дальнейшее падение стоимости барреля не самый лучший вариант развития событий для нашей страны. Теперь многое будет зависеть от встречи министров стран, участвующих в пакте о сокращении добычи нефти ОПЕК+, 5-6 марта в Вене.

По мнению большинства экспертов, ОПЕК+ сможет поддержать цены на нефть, если будет принято решение о дополнительном снижении производства. "Согласованное дополнительное сокращение добычи может с большой вероятностью развернуть тренд в котировках нефти, а только продление вряд ли поспособствует росту цен", - считает старший аналитик "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
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При этом панические настроения из-за эпидемии коронавируса в мире вполне могут еще больше опустить стоимость черного золота. Но, по мнению специалистов, только на короткий срок.

"Следующий значимый уровень нефтяных цен - около 35 долларов за баррель, но маловероятно, что рынок упадет настолько сильно", - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, цены стабилизируются вблизи уровня 47-50 долларов за баррель нефти сорта Brent до появления более точных оценок.

Пока на рынке превалируют панические настроения, но статистики по потреблению нефти в 1 квартале еще не выходило. "В марте ожидается публикация данных по импорту нефти в Китай в январе-феврале, что может привести к резкому росту волатильности на рынке", - отметила Лукичева.

Действительно, точных данных о снижении спроса на нефть пока нет. Падение потребления оценивается от 0,15 до 0,6 млн баррелей в сутки. Фактически, скачки котировок черного золота пока основываются только на информации о распространении вируса по миру, панике и не самой лучшей конъюнктуре нефтяного рынка в начале 2020 года.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
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"Низкая эластичность спроса на нефть приводит к серьезным колебаниям цен в ответ даже на умеренные изменения потребления", - считает руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центр при Правительстве РФ Александр Курдин. По его мнению, даже без учета эффекта коронавируса неважное состояние экономики - в частности, европейской - обусловило заметный избыток нефти на мировом рынке в начале 2020 года, и это оказывает серьезное понижательное давление на цены. Страны, участвующие в ОПЕК+, пыталась компенсировать этот избыток, но предпринятого сокращения на 0,5 млн баррелей в день оказалось недостаточно.

"Краткосрочные панические настроения могут обвалить в ближайшее время котировки еще более серьезно, чем мы видим на сегодняшний день, в отрыве от фундаментальных факторов", - отметил Курдин. При этом эксперт считает, что прояснение ситуации с коронавирусом, когда оно произойдет, вкупе со стандартным ростом потребления нефти во втором полугодии должны стабилизировать цены.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Казна Федеральный бюджет Сокращение добычи нефти Цена на нефть Распространение коронавируса COVID-19

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