Цены на нефть приблизились к критическим значениям для бюджета России

Впрочем, как сообщили РИА Новости, глава Минфина Антон Силуанов сказал, что бюджет России защищен от колебаний нефтяных цен и все его расходы будут профинансированы даже в случае падения котировок до 30 долларов. При этом он отметил, что весной ведомство уточнит прогноз и параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Накопленные резервы ФНС (более 125 млрд долларов), а также международные (560 млрд долларов) позволяют говорить о серьезном запасе прочности российской экономики. Но эти средства планировали использовать не для ее поддержания, а для реализации национальных проектов и социальных программ. Поэтому дальнейшее падение стоимости барреля не самый лучший вариант развития событий для нашей страны. Теперь многое будет зависеть от встречи министров стран, участвующих в пакте о сокращении добычи нефти ОПЕК+, 5-6 марта в Вене.
По мнению большинства экспертов, ОПЕК+ сможет поддержать цены на нефть, если будет принято решение о дополнительном снижении производства. "Согласованное дополнительное сокращение добычи может с большой вероятностью развернуть тренд в котировках нефти, а только продление вряд ли поспособствует росту цен", - считает старший аналитик "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.
При этом панические настроения из-за эпидемии коронавируса в мире вполне могут еще больше опустить стоимость черного золота. Но, по мнению специалистов, только на короткий срок.
"Следующий значимый уровень нефтяных цен - около 35 долларов за баррель, но маловероятно, что рынок упадет настолько сильно", - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, цены стабилизируются вблизи уровня 47-50 долларов за баррель нефти сорта Brent до появления более точных оценок.
Пока на рынке превалируют панические настроения, но статистики по потреблению нефти в 1 квартале еще не выходило. "В марте ожидается публикация данных по импорту нефти в Китай в январе-феврале, что может привести к резкому росту волатильности на рынке", - отметила Лукичева.
Действительно, точных данных о снижении спроса на нефть пока нет. Падение потребления оценивается от 0,15 до 0,6 млн баррелей в сутки. Фактически, скачки котировок черного золота пока основываются только на информации о распространении вируса по миру, панике и не самой лучшей конъюнктуре нефтяного рынка в начале 2020 года.
"Низкая эластичность спроса на нефть приводит к серьезным колебаниям цен в ответ даже на умеренные изменения потребления", - считает руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центр при Правительстве РФ Александр Курдин. По его мнению, даже без учета эффекта коронавируса неважное состояние экономики - в частности, европейской - обусловило заметный избыток нефти на мировом рынке в начале 2020 года, и это оказывает серьезное понижательное давление на цены. Страны, участвующие в ОПЕК+, пыталась компенсировать этот избыток, но предпринятого сокращения на 0,5 млн баррелей в день оказалось недостаточно.
"Краткосрочные панические настроения могут обвалить в ближайшее время котировки еще более серьезно, чем мы видим на сегодняшний день, в отрыве от фундаментальных факторов", - отметил Курдин. При этом эксперт считает, что прояснение ситуации с коронавирусом, когда оно произойдет, вкупе со стандартным ростом потребления нефти во втором полугодии должны стабилизировать цены.