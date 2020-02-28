Минфин уточнит параметры бюджета из-за коронавируса

Министерство финансов весной уточнит прогноз и параметры бюджета на 2020 год с учетом последствий от распространения коронавируса. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

"Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса. Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз, и уточним свои оценки бюджета тоже", - цитирует ТАСС слова министра.

Он также заявил, что рост мировой экономики будет ниже, чем ожидалось. При этом, по словам Силуанова, пауза в покупках Банком России валюты из-за падения нефти и рубля не нужна.

Глава Минфина добавил, что ЦБ работает в плановом порядке.