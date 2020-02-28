Центральный банк России определил официальные курсы доллара и евро до вторника. Регулятор поднял курс доллара на 1,38 рубля, до 66,9 рубля. Курс евро ЦБ установил на отметке 73,72 рубля, тем самым подняв его на 2 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с показателем на пятницу на 1,69 рубля, составив 70,02 рубля.

По мнению экспертов, решение Банка России связано с ситуацией с коронавирусом, который активно распространяется за пределами Китая. Инвесторы выводят свои средства из рисковых активов, к которым относится рубль.

Кроме того, сильное ослабление российской валюты связано со снижением цена на нефть. Стоимость сорта Brent в моменте опустилась ниже 50 долларов за баррель.

Последний раз подобное падение рынок видел в конце 2018 года.