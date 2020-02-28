В Беларуси подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Китайский коронавирус добрался до Беларуси, где в пятницу был выявлен первый случай заражения этой опасной инфекцией. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление министерства здравоохранения республики.

Диагноз был подтвержден у гражданина Ирана, прилетевшего в Минск из Баку 22 февраля. "Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - информировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что аналогичные случаи были зарегистрированы в Эстонии и Литве.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Помимо КНР, случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию.