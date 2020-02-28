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28.02.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Chery объяснила, почему ее новый кроссовер не будет ржаветь

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Гарантия на кроссовер Chery Tiggo 8 составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Причем это касается и самого слабого места любого китайского автомобиля - состояния кузова и лакокрасочного покрытия.

Как пояснили в компании, столь солидные гарантийные обязательства там готовы взять на себя потому, что кузов нового флагманского автомобиля варят, в основном, из оцинкованной стали. А в тех местах, которые подвержены повышенному износу, используются пластиковые детали либо композитные материалы. В частности, из пластика сделаны бамперы, нижние кромки боковин, зеркала заднего вида и венчающий крышу спойлер. На самой крыше, как и на капоте, применяется обычная сталь.

Фото: www.autohome.com.cn
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В компании также рассказали о том, какие исследования были проведены с Tiggo 8, прежде чем он добрался до российского рынка. Так, проверки на геометрию кузова проводятся в 120 точках по всему кузову. И особое внимание уделено швам и зазорам - не исключено, что как раз из-за требовательности российских клиентов.

Кроме того, шасси и сам кузов испытывают на жесткость на многофункциональном стенде. Гидравлические стойки имитируют езду кроссовера почти в двух десятках режимов движения, хотя по промышленным стандартам достаточно нескольких вариантов.

Протестировать новинку россияне смогут уже с 1 марта. В этот день автомобили должны быть представлены в дилерских центрах Chery. Напомним, Tiggo 8 оснащается 2-литровым турбомотором на 170 л.с. и вариатором. Пока в продаже будет доступна единственная комплектация - топовая Prestige. В ней три цифровых панели, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, кожаный салон, светодиодная оптика, полный "зимний пакет" и круговой обзор. Цена такого автомобиля - 1 699 000 рублей без учета спецпредложений.

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#Chery