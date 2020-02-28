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28.02.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля в марте

Текст: Роман Маркелов
Основное влияние на курс рубля в следующем месяце будет оказывать общий аппетит к риску у инвесторов. Ухудшение ситуации с коронавирусом спровоцировало коррекцию на финансовых рынках и уход от рисков, серьезно ослабив российскую валюту. Накануне доллар серьезно превышал отметку в 66 рублей.
Фото: Мария Девахина/ РИА Новости Фото: Мария Девахина/ РИА Новости
Фото: Мария Девахина/ РИА Новости

Если ситуация не начнет изменяться в лучшую сторону, то снижение экономической активности будет способствовать осторожному отношению инвесторов к рисковым активам, что означает дальнейшее ослабление российской валюты, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

Кроме того, важным событием в марте станет встреча стран ОПЕК+, на которой участники картеля планируют выработать решения для поддержки цен на нефть. Восстановление стоимости барреля сможет оказать поддержку рублю, считает Помыткин.

Фото: Роман Щербенков
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Внутренние факторы в марте - в пользу сезонной слабости рубля (снижается спрос на энергоресурсы после зимнего пика, что ухудшает сальдо торгового баланса), указывает начальник управления валютных операций МТС-банка Олег Кочетков. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, рубль может существенно снизиться из-за совокупного эффекта внутренних и внешних факторов, допускает он. Эффект вируса на мировую экономику непредсказуем: сейчас участники рынка регулярно пересматривают прогнозы в сторону ухудшения, подчеркивает аналитик.

По прогнозу Помыткина, в целом коррекция на рынке должна носить временный характер, и в этот период рубль будет подвержен давлению. Поэтому краткосрочно российская валюта может опуститься и до 67 рублей за доллар, не исключает он. В целом в течение марта можно ожидать диапазон 64-67 рублей за доллар, говорит аналитик. При крайне негативном сценарии распространения коронавируса цели могут быть существенно выше, добавляет Кочетков.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Курс рубля Распространение коронавируса COVID-19

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