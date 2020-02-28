Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает весьма явным риск возникновения пандемии коронавируса COVID-2019. Об этом он заявил в Нью-Йорке во время выступления перед студентами.

По его словам, настало время просить правительства делать все возможное, чтобы остановить передачу коронавируса и сдержать болезнь. При этом важно избегать унижения людей и соблюдать права человека. Генсек признался, что беспокоится за страны развивающегося мира, которые могут испытывать недостаток возможностей для борьбы с вирусом, пишет РИА Новости.

По мнению Гутерреша, вышедший из-под контроля коронавирус может оказать разрушительное воздействие на мировую экономику, что грозит негативными последствиями для наиболее уязвимых, бедных, наименее развитых стран.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом COVID-2019, имеет потенциал пандемии. При этом он подчеркнул, что пока речь идет об эпидемии в разных частях мира.