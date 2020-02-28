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28.02.2020 14:24
Рубрика: Южная Корея

Hyundai Motor из-за коронавируса остановил автозавод

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Крупнейший автомобилестроительный концерн Южной Кореи Hyundai Motor из-за вспышки коронавируса вынужден остановить работу одного из своих основных заводов в Ульсане. Решение принято после подтверждения того, что один из сотрудников заразился вирусом COVID-19.

Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying
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Как сообщили представители концерна, заболевший работал в цеху, где происходила покраска. Цех находится в рамках "Завода № 2" в Ульсане, где сосредоточены основные производственные мощности концерна в пределах Южной Кореи. В результате было принято решение остановить работу всего завода.

На данном заводе, где работает около четырех тысяч человек, осуществляется производство внедорожников Palisade и GV80. Последний выходит под маркой Genesis, которая является суббрендом Hyundai Motor для автомобилей премиум-класса.

Ожидается, что работа на заводе возобновится после проведения комплексной дезинфекции, но пока никто не говорит, сколько это сможет занять времени.

По мнению экспертов, это все станет еще одним ударом для ведущего автомобилестроительного концерна Южной Кореи, который, как и вся экономика страны, сильно страдает из-за экономических проблем, спровоцированных COVID-19. Ранее появились сообщения, что на конвейерах концерна начались перебои, которые стали следствием снижением объемов поставок запчастей из Китая.

Напомним, что Hyundai Motor производит около 5,5 миллионов автомобилей в год. Концерн имеет в Южной Корее семь заводов - пять в Ульсане и по одному в Чхончжу и Асане, а также десять в других странах мира, включая в России.

#Hyundai