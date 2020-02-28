Какие автомобили с пробегом невозможно продать

Востребованность автомобиля на вторичном авторынке определяют много факторов. Одни из самых важных - это репутация марки, популярность отдельных комплектаций и особенности их оснащения.

Как утверждают эксперты журнала "За рулем", перечень самых неликвидных моделей и комплектаций на рынке авто с пробегом, конечно же, меняется, однако всегда остаются традиционно самые непопулярные у покупателей автомобили, перепродать которые быстро не удается.

У целевой аудитории той или иной модели есть определенные предпочтения. Иногда, например, одна и та же машина в оснащении автоматической КПП перепродается лучше, чем версия с "механикой". Это как раз случай Suzuki Grand Vitara. У наших покупателей на рынке б/у больше востребованы "Витары" с "автоматом", а комплектации с МКПП продаются с трудом.

Люксовые автомобили сильно теряют в цене на вторичном авторынке. У "люкса" особенная категория покупателей, для которых приобретение подержанного премиального автомобиля непрестижна. Как отмечают эксперты, на вторичном авторынке Москвы в наличие представлено большое количество кроссоверов Mercedes-Benz GL-Class. Таких машин много, а покупают их плохо именно из-за того, что состоятельным покупателям не по статусу ездить на подержанных "Мерседесах".

Трудно продаются и версии Nissan Qashqai с CVT и с 1,2-литровым 115-сильным турбонаддувным мотором. А все из-за того, что российские автомобилисты привыкли считать, что вариаторы, так же, как и роботизированные коробки передач, при большом километраже ломаются и требуют дорогостоящего ремонта. К числу таких сложно продаваемых на вторичном авторынке моделей относятся, например, Volkswagen Tiguan с 1,4-литровым мотором TSI и коробкой передач DSG, а также подержанные Ford Fiesta с "роботом" PowerShift.

В отношении некоторых двигателей у покупателей на вторичном авторынке также есть ряд стереотипов, которые мешают продавать такие машины. Например, на BMW X6 используется 4,4-литровый битурбированный бензиновый мотор серии N63. Такой двигатель "прославился" своей ненадежностью. Есть и проблемы с продажей подержанных седанов Volvo S80. У этой модели самые неликвидные модификации - это версии с моторами объемом от 3,0 до 4,4 литра и мощностью 238-315 л.с.

Среди моделей-"одноплатформенников" также есть ликвидные и менее ликвидные версии. Например, у покупателей высоким спросом пользуются кроссоверы Mitsubishi ASX, но соплатформенный Peugeot 4008 не снискал популярности. А выбирая между Nissan Terrano и Renault Duster, россияне предпочтут скорее Renault Duster.

Как заключают аналитики, на рынке автомобилей с пробегом низким спросом пользуются автомобили малоизвестных среди потребителей марок. Речь идет, например, о брендах DS и Genesis. Кроме того, покупатели в целом менее охотно рассматривают вариант покупки подержанных гибридов.

Добавим, что на рынке автомобилей с пробегом наименее востребованные лоты - машины со следами повреждений, а также автомобили из таксопарков.

Принимать во внимание ликвидность автомобиля и марки нужно еще на этапе покупки нового авто. Так можно понимать, насколько быстро и выгодно получится перепродать машину. Кстати, мы уже писали о том, какие легковые автомобили меньше всего теряют в цене после трехлетнего срока эксплуатации.