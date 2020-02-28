Кокорин заявил о намерении сыграть за сборную России на Евро-2020

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин заявил, что намерен пробиться в состав сборной России и выступить на чемпионате Европы 2020 года.

Об этом Александр Кокорин сообщил в ходе общения с журналистами накануне возобновления сезона. Нынешней зимой он перешел в "Сочи" на правах аренды из "Зенита", впрочем, эта история продлилась почти месяц.

Ну а пока Кокорин играет за "Сочи", он намерен постараться своей игрой вернуть место в сборной России.

"Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы", - приводит слова Кокорина ТАСС.

Нападающий признал, что у него было не так много времени на то, чтобы сыграться с новыми партнерами. Впрочем, Кокорин отметил, что многих из них знает еще по "Зениту".