Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек

В Италии количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось почти на четверть, составив 821 человека, погиб 21 больной. Об этом в пятницу заявил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Его слова приводит ТАСС.

"Инфицированных - 821. Умерших - 21", - информировал Боррелли. По его словам, почти у каждого второго заразившегося не наблюдается ярко выраженных симптомов. Он добавил, что жертвами пневмонии нового типа в основном стали пожилые люди, кому за 70 лет.

В настоящее время случаи инфицирования зарегистрированы преимущественно на севере и в центральной части страны. Речь идет об областях Венето, Лацио, Ломбардия, Пьемонт и Эмилия-Романья. Из-за стремительно распространяющегося вируса жителям ряда городов ужесточили правила карантина и запретили покидать дома. Республика по-прежнему занимает третье место в мире по числу больных пневмонией нового типа после КНР и Южной Кореи.

Ранее в МИД России рекомендовали не посещать Италию.