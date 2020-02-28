Комитет Госдумы поддержал размещение органов госвласти не только в Москве

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку в Конституцию о возможности размещения органов государственной власти РФ в других городах, помимо Москвы. Поправка предложена ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе.

Норма была подготовлена на основе предложений рабочей группы по проработке изменений в основной закон.

Глава комитета, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников пояснил, что дополнение предлагается прописать после слов о том, что столицей России является город Москва. А именно, указать, что местом постоянного пребывания отдельных органов госвласти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.

- Эта практика была реализована, - напомнил парламентарий коллегам. - Конституционный суд уже размещается в Петербурге.

Данную норму он предложил одобрить, чтобы "в целом прописать такую возможность в Основном законе". Ведь "у нас федеративное государство", добавил Крашенинников.

Он также пояснил, что госорганы смогут "переехать" не просто по решению правительства - должен быть принят федеральный конституционный закон.

Ранее эта тема обсуждалась на встрече президента РФ с рабочей группой 13 февраля. Владимир Путин заявил, что не против закрепления в Конституции указанного дополнения. Он тоже напомнил, что Конституционный суд находится в Санкт-Петербурге, и добавил, что "мы хотим туда весь Верховный суд перенести". "Именно вот для того, чтобы рассредоточить центральные органы власти, а судебную систему немножко вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится", - сказал президент.