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28.02.2020 10:36
Рубрика: Экономика

Курс рубля снизился до пятимесячного минимума

Текст: Игорь Зубков
Курс национальной валюты снизился до 67 рублей за доллар и до 73,8 рубля за евро при открытии торгов на Московской бирже в пятницу. Это произошло впервые с осени 2019 года.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Индекс МосБиржи упал на 4%, откатившись к отметке 2800 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 4,8%, до 1320 пунктов.

Фото: Мария Девахина/ РИА Новости
Что будет с курсом рубля в марте

Накануне опасения, связанные с распространением коронавируса за пределами Китая, спровоцировали масштабную панику прямо перед закрытием торгов. Индекс РТС в четверг рухнул на 5,13%, что стало самым серьезным падением с октября прошлого года, отмечают аналитики компании "Атон".

Рубль ослаб к доллару до 66,25, объем торгов на бирже снова превысил отметку в 100 млрд рублей. "Голубые фишки" в целом потеряли в цене 3-5%, но особенно сильно негативный фон ударил по нефтяному сектору.

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