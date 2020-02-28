Курс рубля снизился до пятимесячного минимума

Курс национальной валюты снизился до 67 рублей за доллар и до 73,8 рубля за евро при открытии торгов на Московской бирже в пятницу. Это произошло впервые с осени 2019 года.

Индекс МосБиржи упал на 4%, откатившись к отметке 2800 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 4,8%, до 1320 пунктов.

Накануне опасения, связанные с распространением коронавируса за пределами Китая, спровоцировали масштабную панику прямо перед закрытием торгов. Индекс РТС в четверг рухнул на 5,13%, что стало самым серьезным падением с октября прошлого года, отмечают аналитики компании "Атон".

Рубль ослаб к доллару до 66,25, объем торгов на бирже снова превысил отметку в 100 млрд рублей. "Голубые фишки" в целом потеряли в цене 3-5%, но особенно сильно негативный фон ударил по нефтяному сектору.