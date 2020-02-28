Лавров: Президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал он.

Российский министр в пятницу также выразил соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе.