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28.02.2020 13:38
Рубрика: Власть

Лавров: Президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Текст: Владимир Шилов

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал он.

Российский министр в пятницу также выразил соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе.

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