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28.02.2020 01:51
Рубрика: Спорт

Лондонский "Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Frank Augstein Фото: AP Photo/Frank Augstein
Фото: AP Photo/Frank Augstein

Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала. Напомним, что в первом матче "канониры" одержали победу - 1:0.

Фото: AP Photo/Bernat Armangue
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Основное время лондонской встречи закончилось 1:0 в пользу греков: на 53-й минуте отличился Папе Абу Сиссе. В дополнительное время капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет. При таком раскладе в 1/8 выходил английский клуб. Однако последнее слово в этом противостоянии осталось за греческой командой. Решающий мяч уже на 120-й минуте забил Юсеф Аль-Араби.

На данный момент известны 15 из 16 участников следующей стадии Лиги Европы. Дело в том, что ответный матч между "Зальцбургом" и "Айнтрахтом" в Австрии был отменен из-за урагана. В первой игре победа осталась за немцами - 4:1.

В 1/8 финала Лиги Европы уже вышли: "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" (оба - Англия), "Севилья", "Хетафе" (оба - Испания), "Рома", "Интер" (оба - Италия), "Байер", "Вольфсбург" (оба - Германия), "Шахтер" (Украина), "Рейнджерс" (Шотландия), "Олимпиакос" (Греция), "Копенгаген" (Дания), ЛАСК (Австрия), "Базель" (Швейцария), "Истанбул Башакшехир" (Турция).

Жеребьевка следующей стадии Лиги Европы пройдет в пятницу 28 февраля. Начало - в 15:00 по московскому времени.

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