Мартин Фримен объяснил, почему обзывал и бил своих детей

Мартин Фримен сделал смелое и неожиданное заявление в интервью британской газете The Times, посвященном выходу очередного проекта с его участием - комедийного сериала Breeders (в русском переводе - "Настрогали"), первая серия которого будет показана 12 марта.

Фримен играет Пола, ответственного семьянина, воспитывающего вместе с супругой Элли троих детей. Пол пытается изо всех сил быть примерным родителем, но его благие намерения раз за разом разбиваются о суровую правду жизни: идеальные дети и понимающие, поддерживающие во всем родители, никогда не повышающие голос и не раздражающиеся на проделки детей, - это миф. Правда, очень живучий миф, засевший в головах у многих.

В интервью Мартин Фримен, сам отец 14-летнего сына и 11-летней дочери, поведал о том, что несколько раз шлепал своих детей. В телесериале звучит следующее правило воспитания детей - их нельзя шлепать и называть "маленькими гаденышами" (в оригинале - гораздо грубее). На вопрос о том, как обстоит дело у него в семье, Фримен сказал следующее: "Знаете ли, со мной случалось и одно, и другое, раза два мне приходилось их отшлепать, но маленькими гаденышами я их именовал несколько чаще. Вот это представление о том, что с карапузом, только начавшим ходить, можно всегда общаться рационально… что ж, удачи, я говорю совершенно серьезно. Если вы так можете - Бог вам в помощь. Вы выше всяких похвал".

Отметим, что Мартин Фримен известен своими резкими, но нередко вполне обоснованными заявлениями. В интервью британской газете The Guardian ему даже пришлось объясниться на эту тему и изложить свою точку зрения на слухи вокруг его личности - он не "ужасный" и не "недружелюбный", а просто самостоятельный человек, ни от кого не зависящий. И устанавливать границы личной жизни на своих условиях вполне справедливо считает правомерным. И даже стал автором своего рода афоризма: "Моя работа имеет публичный характер, но почему моя частная жизнь тоже должна быть публичной? Это не ваше дело. Мы живем в эпоху, где всем до всего дело, а это утомительно".

Утомительно - это, очевидно, британский эвфемизм. Как-то Марк Гейтисс, один из шоураннер "Шерлока" обмолвился о своем докторе Ватсоне: "У него удивительное чувство юмора, но он очень легко выходит из себя, что породило кучу курьезов". И сам Фримен соглашается с тем, что иногда его хорошо сдерживаемый гнев ощущается на расстоянии, такое впечатление, что в нем кипит и бурлит возмущение, но так и не находит своего выхода. И Фримена, по его словам, это иногда пугает, так как вывести из себя его достаточно легко. Есть ситуативное возмущение, достаточно наносное, и с ним относительно легко справиться, но проблема достаточно более серьезная - где-то в глубине его души сидит тщательно запрятанный гнев, который является неотъемлемой частью Фримена как личности, а этого многие не понимают и, как следствие, возникает недопонимание, столь часто находящее выход в материалах СМИ.

Хотя такое внутреннее напряжение бывает крайне изматывающим, и хорошего в нем, откровенно говоря, мало, возможно, именно эта черта позволила ему стать столь интересным актером. Наблюдая за ним в "Фарго", четвертом сезоне "Шерлока", "Стартапе" и даже в постапокалиптическом "Бремени", не устаешь удивляться его способности играть положительного маленького человека, внешнего и обходительного, чей внутренний мир - сжатая пружина, которая в один прекрасный день не выдержит - и выстрелит. И будет по-настоящему жутко, так жутко, как может быть только в том случае, когда ты наблюдаешь, догадываешься - и до последнего не веришь своему внутреннему чутью, безошибочно распознающему всепоглощающую воронку ненависти за красивым фасадом.