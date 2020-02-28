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Мартин Фримен снимется в новом телесериале BBC

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    28.02.2020, 12:53
Текст:   Юлия Авакова

Британский актер Мартин Фримен снимется в новом проекте BBC, получившем название The Responder, сценарий которого будет создан начинающим профессионалом в этой области Тони Шумахером.

Фото: gettyimages.com
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Представитель телерадиокомпании BBC Пирс Уэнгер, ответственный за выпуск художественных лент, рассказал о том, что шестисерийный сериал хлестко и остроумно создает правдивый портрет той Британии, которую нечасто можно увидеть на телевидении. Об этом сообщает портал Radio Times.

Каждая серия будет посвящена отдельному ночному дежурству в Ливерпуле сотрудника службы реагирования, которому приходится - помимо непростых профессиональных обязанностей - справляться с собственными проблемами психологического характера.

Мартин Фримен ("Хоббит", "Шерлок", "Фарго"), ознакомившись со сценарием, заявил, что был глубоко потрясен, так как никогда не читал и не видел ничего подобного.

Тони Шумахер, начинающий сценарист, был очень рад и крайне удивлен подобной реакции со стороны актера такого уровня, так как это первая его работа. Правда, написанное не было лишь плодом его воображения - он сам имеет опыт работы в экстренных службах, и пережитое им самим за годы работы позволило ему создать правдивый рассказ о буднях своего вымышленного коллеги.

Пирс Уэнгер отметил то обстоятельство, что многим может показаться чересчур рискованным разработка на BBC сериала, созданного лицом, не обладающим опытом в этой сфере, однако телерадиокомпания всегда славилась поддержкой новых талантов. Успех британского игрового кино зиждется именно на том, что создатели новых проектов пытаются максимально удовлетворить запросы зрителей - пускаться вместе с ними в самые невероятные приключения, главный критерий - эмоциональная насыщенность, непредсказуемость сюжета и правдивость.

Следует отметить, что в ближайшее время BBC собирается пустить в разработку целый ряд новых проектов.

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