Можно ли оформить по ОСАГО повреждения автомобиля от камней

Небольшие камешки, вылетающие из-под колес впереди идущих машин, зачастую приносят ощутимый ущерб: это и сколы краски, и треснувшее лобовое стекло. Можно ли оформить подобные случаи как ДТП и покрыть ремонт за счет ОСАГО?

Заместитель начальника Управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов назвал такие ДТП "неявными". Это значит, что нельзя с точностью доказать, какая именно машина подняла с дороги камень и отправила его на вашу. С этим не справится ни человеческий глаз, ни камера видеофиксации, ни регистратор. Плюс ко всему водитель, следовавший впереди, не нарушал правила: он ехал по своей полосе, использовал утвержденную автопроизводителем резину. Если нет ответственности водителя - то нет и страхового случая по ОСАГО. Поэтому единственный способ возместить ущерб в данной ситуации - по страховке КАСКО.

Если в вашу машину полетел не камешек с дороги, а куда более крупный предмет, перевозимый впереди идущим автомобилем, то возможность возместить ущерб по ОСАГО есть, пишет aif.ru. Она предусмотрена законодательно.

Сложность в том, что оформить ДТП по европротоколу в такой ситуации не получится. Эта схема работает только в случае, если столкнулись две машины. При выпадении какого-то предмета как такового взаимодействия автомобилей нет. Поэтому ДТП нужно оформлять в присутствии сотрудников ГИБДД, а затем отправлять документы в страховую.

Не забудьте тщательно зафиксировать все обстоятельства случившегося и повреждения. Если страховая не увидит всех деталей ДТП, то не сможет установить, кто из водителей несет ответственность. И урегулирование по ОСАГО станет невозможным.