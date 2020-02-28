Норвегия сохранила бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

В четверг поздно вечером Международный союз биатлонистов принял окончательное решение о судьбе бронзовой медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы. После ряда протестов было решено, что третье место в этой гонке заняла команд Норвегии, сообщает "Прессбол".

Ранее стало известно, что после гонки белорусская команда, ставшая четвертой, подала протест. В нем было указано, что на последнем круге гонки норвежец Александр Андерсен вытолкнул с трассы белоруса Сергея Бочарникова. И этот протест был удовлетворен, хотя сам момент не попал в кадр съемки оператора.

Затем настала пора подавать апелляцию уже норвежской стороне. После долгих разбирательств поздно вечером было решено отменить предыдущее решение и признать первоначальный результат правильным. Таким образом сборная Норвегии не лишилась бронзы, а белорусы так и остались четвертыми.