Окрестности сирийского города Латакия подверглись обстрелу боевиков

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" обстреляли окрестности сирийского портового города Латакия. Атака произошла в ночь на пятницу.

Огонь из реактивных систем залпового огня велся с позиций в районе населенного пункта Бдама соседней провинции Идлиб, сообщает ТАСС, ссылаясь на сирийское информационное агентство SANA. По предварительным данным, мирные жители не пострадали, нанесен лишь материальный ущерб.

Латакия подверглась обстрелу на фоне военных действий, которые сейчас продолжаются на юге провинции Идлиб между правительственными силами и бандформированиями. В среду сирийским военнослужащим удалось освободить город Кафр-Увейд и вернуть под свой контроль 15 селений в его окрестностях. В четверг правительственные войска заняли стратегическую точку - вершину Джебель-Шахшебу, господствующую над долиной реки Оронт.