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28.02.2020 14:39
Рубрика: В мире

Премьер Южной Кореи работает в эпицентре вспышки COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Правительство Республики Корея (РК) предпринимает отчаянные усилия, пытаясь остановить распространение коронавируса COVID-19 в стране. По личному указанию президента РК Мун Чжэ Ина в эпицентре вспышки инфекции находится премьер-министр РК Чон Се Гюн, который лично руководит работой штаба по экстренным мерам.

Фото: Предоставлено администрацией главы Республики Корея
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Как стало известно, глава корейского правительства был откомандирован в город Тэгу, что на юго-востоке Южной Кореи, несколько дней назад. Именно на этот город и прилегающую к нему провинцию Северная Кёнсан приходится более 85 процентов всех инфицированных коронавирусом COVID-19 в Корее. Мун Чжэ Ин сам уже посетил город, а затем оставил там премьер-министра, который лично руководит работой штаба по экстренным мерам.

Сегодня премьер Чон во второй раз публично извинился перед нацией. На этот раз он выразил сожаление, что правительство пока не смогло сдержать обещание и полностью обеспечить всех нуждающихся масками для лица. Власти уже неоднократно предупреждали, что будут жестоко карать спекулянтов, кто пытается нажиться на резком росте спроса на маски, но проблема пока не решена.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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