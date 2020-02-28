Протяженность скоростных дорог в России в 2020 году увеличится на 280 км

В 2020 году в России планирует сдать после строительства и реконструкции более 280 км скоростных дорог, сообщили в госкомпании "Автодор". Основная часть этих участков входят в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

"В текущем году "Автодор" планирует сдать после капитального ремонта 98 км участков, более 240 км - после ремонта", - говорится в сообщении.

В частности, планируется открыть движение на участке в 105 км третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги. Будет также сдан обход Лосево и Павловска, протяженностью 64 км на трассе М-4 "Дон".

В результате протяженность дорог госкомпании "Автодор" вырастет до 3,6 тысячи км, в том числе протяженность платных участков составит 1,6 тысячи км. Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии достигнет 85,5 процента от общей протяженности, отметили в "Автодоре". По итогам 2019 года этот показатель составил 83,1 процента.

В прошлом году протяженность реконструированных и построенных дорог увеличилась более, чем на 200 км, в основном за счет сдачи трех участков на скоростной трассе М-11 и открытия движения по всей автомагистрали. Капитальный ремонт был проведен на 59 км дорог, отметили в госкомпании.