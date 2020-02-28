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Раскрыты характеристики и цена дешевого смартфона Samsung Galaxy A11

Текст:   Антон Благовещенский
28.02.2020,  
14:14

По данным статистики, бюджетник Samsung Galaxy A10 стал самым популярным Android-смартфоном 2019 года. В России его стоимость составляет около 7200 рублей. Скоро у него появится преемник - Galaxy A11.

Об этом смартфоне были известно не очень много, но теперь инсайдеры подвезли новые сведения. Как пишет 91Mobiles, аппарат получит 6,4-дюймовый дисплей и тройную основную камеру с разрешением 13 Мп. Разрешение селфи-камеры составит 8 Мп.

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В комплекте также будут поддержка LTE, Wi-Fi, порт USB-C, аккумулятор емкостью 4000 мАч. Samsung Galaxy A11 будет поставляться с Android 10 из коробки, а его стоимость составит около 10 тысяч рупий (9300 рублей).

По данным источников, Samsung уже работает и над другими бюджетными моделями - Galaxy A31 и Galaxy A41.

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