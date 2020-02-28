Уголовное дело возбудили в Москве после гибели людей в бассейне

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено в Москве после гибели двух человек в банном комплексе. Об этом сообщили в главном столичном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде на юге Москвы. "В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия", - отметили в следственном ведомстве.

Остальные посетители бани госпитализированы. На месте происшествия работают следователи, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, как писала "РГ", во время вечеринки по случаю дня рождения популярного блогера Екатерины Диденко в бассейн бросили несколько крупных кусков сухого льда. Всего в бассейн попало около 30 кг вещества. В это время в воде находились несколько человек, они получили ожоги.