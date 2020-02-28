В Москве пройдет инаугурация органа в "Зарядье"

В эту субботу в московском концертном зале "Зарядье" состоится инаугурация нового органа: 24-часовой концерт с участием лучших музыкантов мира. Мэр Сергей Собянин лично посетил филармонию и убедился, что король инструментов готов к собственному бенефису.

"В эти выходные в Москве - два грандиозных события, - сказал Собянин. - У нас открывается парк "Остров мечты" и одновременно сбывается мечта музыкальная - инаугурация большого органа". Когда такой инструмент появляется в городе - это всегда значимо для поклонников музыки. Органа в "Зарядье" без преувеличения ждал весь мир. Приглашение выступить принял даже органист собора Нотр-Дам-де-Пари Оливье Оптом, член королевской академии музыки Швеции Гуннар Иденстам и другие выдающиеся маэстро.

Орган будет звучать 24 часа, все действие разделили на сеансы. Билеты продавались с ноября прошлого года, уже реализовано более 15 тысяч, но шанс стать почетными гостями инаугурации еще есть. Цена билета - от 300 до 500 рублей в зависимости от времени суток, продажа идет на kz-zaryadye.ru.

Инаугурация - это целый ритуал. Слушателей встретят в фойе, расскажут об истории органа, затем проводят в зал. Обычно мы слушаем орган, удобно расположившись в кресле. Но орган - это не только музыка, это еще и метафизика движений самого маэстро. В "Зарядье" гости инаугурации пройдут по лабиринту, границы которого изображают нотные листы. Органист будет перед зрителем на расстоянии вытянутой руки. Вы восхититесь игрой рук и ног музыканта, а заодно подивитесь самим инструментом. Он один из самых больших в Европе, но, как говорит руководитель компании Mühleisen, производившей орган, Патрик Арманд, в этом деле главное - качество звука. В этом органе почти шесть тысяч труб, благодаря им мы услышим самые скрытые нюансы звуков.

Впрочем, уточняет Арманд, в случае с "Зарядьем", габариты органа все же тоже важны. Ведь планируется, что органисты будут выступать вместе с симфоническими оркестрами. Подсчитано: чтобы изготовить инструмент для "Зарядья", потребовалось 40 тысяч часов. А у любителей музыки впереди - вечность.