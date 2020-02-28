В Москве топ-менеджер устроила дебош в такси

В Москве таксист снял на видео дебош, которая устроила в машине VIP-пассажирка. Участница скандала, управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская, принесла извинения водителю через Facebook.

Неприятный инцидент случился в такси Gett, когда Вылегжанина-Донская ехала домой. Сначала топ-менеджер утверждала, что водитель напал на нее и пытался изнасиловать. Однако мужчина, управлявший машиной, заявил, что пассажирка сама устроила конфликт. В доказательство он привел собственноручно сделанное видео. На представленных фрагментах водитель вел себя корректно, а пассажирка оскорбляла его. Ролик в соцсетях опубликовал один из руководителей Gett.

В ответ Вылегжанина-Донская опубликовала извинения. Свое повеление она объяснила панической атакой и алкогольным опьянением.

Отметим, что в последнее время случаи конфликтов таксистов и пассажиров начали вызывать широкий резонанс. Наибольший интерес вызвали два происшествия. Сначала в Подмосковье фитнес-тренер Яна Данькова устроила дебош в такси, когда узнала, что ей придется платить за ожидание. А в Саратове пассажир избил представителя "Яндекс.Такси". Водитель отказался везти ребенка без детского кресла, и это привело клиента в ярость.