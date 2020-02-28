Новости

При крушении вертолета в Астраханской области погиб человек 20:48
В Москве топ-менеджер устроила дебош в такси 20:40
Под Астраханью потерпел крушение вертолет 20:30
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани 20:24
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" 20:21
Крошечная лапа редкого существа найдена в древнем янтаре 20:21
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев 19:42
ЦБ: Високосный год ускорит рост заработной платы 19:32
Слухи о прошении передать Спас-на-Крови РПЦ оказались фейком 19:28
В ЦБ считают, что коронавирус может изменить прогноз по росту ВВП России 19:18
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП 18:57
Два фрегата ЧФ с "Калибрами" прошли через Босфор 18:48
Заместителем министра труда и соцзащиты РФ назначена Ольга Баталина 18:41
"Матч ТВ" покажет фильм о судьбе бобслеистки Ирины Скворцовой 18:41
РФБ утвердила главных тренеров сборных России по баскетболу 3х3 18:24
В СГ создают единую группу по решению эпидемиологических вопросов 18:19
Минфин уточнит параметры бюджета из-за коронавируса 18:16
В Москве обезврежена банда, возглавляемая "актером культовых фильмов" 18:15
Автоэксперт: мотор-шоу сократятся до континентальных фестивалей 18:10
Российские ученые создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов 18:07
В центре Омска рухнули бывшие военные склады 18:02
Начальники генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии 18:00
28-летняя актриса София Петрова экстренно госпитализирована в Москве 17:50
На Кубани хирурги удалили женщине опухоль весом 4 килограмма 17:49
В Турции найден ковчег от Креста Господня 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 20:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве топ-менеджер устроила дебош в такси

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве таксист снял на видео дебош, которая устроила в машине VIP-пассажирка. Участница скандала, управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская, принесла извинения водителю через Facebook.

Фото: vesti.ru
"Ты знаешь, кто мы? Я сотрудник!" В Москве таксиста избили за замечание

Неприятный инцидент случился в такси Gett, когда Вылегжанина-Донская ехала домой. Сначала топ-менеджер утверждала, что водитель напал на нее и пытался изнасиловать. Однако мужчина, управлявший машиной, заявил, что пассажирка сама устроила конфликт. В доказательство он привел собственноручно сделанное видео. На представленных фрагментах водитель вел себя корректно, а пассажирка оскорбляла его. Ролик в соцсетях опубликовал один из руководителей Gett.

В ответ Вылегжанина-Донская опубликовала извинения. Свое повеление она объяснила панической атакой и алкогольным опьянением.

Отметим, что в последнее время случаи конфликтов таксистов и пассажиров начали вызывать широкий резонанс. Наибольший интерес вызвали два происшествия. Сначала в Подмосковье фитнес-тренер Яна Данькова устроила дебош в такси, когда узнала, что ей придется платить за ожидание. А в Саратове пассажир избил представителя "Яндекс.Такси". Водитель отказался везти ребенка без детского кресла, и это привело клиента в ярость.

В Самаре таксист помог пассажирке родить в машине
Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Лавров: Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не может
За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих