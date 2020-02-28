Выжившая дочь липецкой судьи находится в тяжелом состоянии

Дочь судьи из Липецка, на которую накануне напал с ножом родной отец, находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Одиннадцатилетняя девочка попала в больницу 27 февраля - после того, как ее несколько раз ударил ножом родной отец. Как ранее сообщала "РГ", кровавая драма разыгралась около 3 часов ночи в многоквартирном доме на улице Стаханова в Липецке. Во время ссоры мужчина тяжело ранил ножом свою супругу и старшую дочь, а младшего ребенка зарезал. После этого он попытался поджечь дом и покончил с собой.

В полицию позвонила мать детей. Она сообщила о том, что муж нанес ей и двум ее дочерям ножевые ранения. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили в квартире тело четырехлетней девочки, ее раненую старшую сестру и мать. Тело мужа нашли возле дома. По факту убийства малолетнего и покушения на убийство трех человек СК возбудил уголовное дело.

Первоначально состояние выжившей девочки оценивалось как крайне тяжелое. Ребенка доставили в больницу и прооперировали.

- Сейчас у девочки умеренная положительная динамика. Состояние оценивается как тяжелое, дышит сама, - говорится в сообщении.

Пострадавшая мама девочки в тяжелом состоянии находится в реанимации областной больницы. Семья не состояла на учете как неблагополучная. Женщина работала мировым судьей, ее супруг был сотрудником автосалона.