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28.02.2020 12:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выжившая дочь липецкой судьи находится в тяжелом состоянии

Текст: Анна Скудаева (Липецк)

Дочь судьи из Липецка, на которую накануне напал с ножом родной отец, находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
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Одиннадцатилетняя девочка попала в больницу 27 февраля - после того, как ее несколько раз ударил ножом родной отец. Как ранее сообщала "РГ", кровавая драма разыгралась около 3 часов ночи в многоквартирном доме на улице Стаханова в Липецке. Во время ссоры мужчина тяжело ранил ножом свою супругу и старшую дочь, а младшего ребенка зарезал. После этого он попытался поджечь дом и покончил с собой.

В полицию позвонила мать детей. Она сообщила о том, что муж нанес ей и двум ее дочерям ножевые ранения. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили в квартире тело четырехлетней девочки, ее раненую старшую сестру и мать. Тело мужа нашли возле дома. По факту убийства малолетнего и покушения на убийство трех человек СК возбудил уголовное дело.

Первоначально состояние выжившей девочки оценивалось как крайне тяжелое. Ребенка доставили в больницу и прооперировали.

- Сейчас у девочки умеренная положительная динамика. Состояние оценивается как тяжелое, дышит сама, - говорится в сообщении.

Пострадавшая мама девочки в тяжелом состоянии находится в реанимации областной больницы. Семья не состояла на учете как неблагополучная. Женщина работала мировым судьей, ее супруг был сотрудником автосалона.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Липецкая область

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