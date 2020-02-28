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28.02.2020 10:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На "День женской книги" в Бердск приедут авторы из Москвы и Екатеринбурга

Текст: Анастасия Кейзерова

7 марта в городе Бердск, что близ Новосибирска, во Дворце культуры "Родина" уже во второй раз пройдет большой литературный праздник. Но в этом году он будет с изюминкой, потому что посвятят его накануне Международного женского дня, конечно же, прекрасным дамам.

Фото: Павел Кононов/РГ
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На фестиваль под названием "День женской книги" слетятся писательницы из разных уголков России. Москвичка Марина Москвина, автор многочисленных книг для взрослых и детей, расскажет о своей новой работе "Изголовье из травы", а писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева прочтет отрывки из новой книги "Картинные девушки", которую на фестиваль доставят еще тепленькой, сразу из типографии.

Необычный проект - коллективный роман-буриме "#12 Война и мир в отдельно взятой школе", представят Анастасия Скорондаева и Анна Хрусталева. Шутка ли, но роман, в написании которого буквально в режиме реального времени уже приняли участие такие авторы, как Денис Драгунский, Григорий Служитель, Сергей Лукьяненко, Нина Дашевская, Алексей Сальников, Эдуард Веркин и многие другие, будет создан 24 писателями.

Куратор международных проектов музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" Юлия Вронская прочтет аппетитную лекцию о поваренной книге Софьи Андреевны Толстой, а музыковед и писатель Ляля Кандаурова расскажет, чем музыка обязана женщинам.

Без мужчин, конечно, тоже не обойдется. Писатель и педагог Алексей Олейников расскажет о своем нашумевшем и полюбившемся подросткам графическом романе в стихах "Соня из 7 "Буээ"", также в программе фестиваля выступит литературный критик Константин Мильчин.

Фото: iStock
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- В этом году нам удалось собрать в Бердске очень интересных гостей, фестиваль растет, и это очень здорово, - рассказывает куратор фестиваля Михаил Фаустов. - Бердск достоин того, чтобы быть представленным на литературной карте России. У города есть для этого все возможности, и можно только радоваться за бердчан, у которых появился свой собственный книжный праздник.

На фестивале выступят и местные авторы, представители поэтических и творческих объединений, а для маленьких посетителей фестиваля организаторы подготовили замечательный сюрприз.

Книги авторов-женщин, книги о женщинах, книги для женщин - все это и не только ждет гостей фестиваля "День женской книги".

Организуют фестиваль Администрация города Бердска и АНО "Литературно-исторический клуб".

Фестиваль "День книги" проводится в Бердске второй раз. В 2019 году его посетило более 800 человек.

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