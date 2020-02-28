На "День женской книги" в Бердск приедут авторы из Москвы и Екатеринбурга

7 марта в городе Бердск, что близ Новосибирска, во Дворце культуры "Родина" уже во второй раз пройдет большой литературный праздник. Но в этом году он будет с изюминкой, потому что посвятят его накануне Международного женского дня, конечно же, прекрасным дамам.

На фестиваль под названием "День женской книги" слетятся писательницы из разных уголков России. Москвичка Марина Москвина, автор многочисленных книг для взрослых и детей, расскажет о своей новой работе "Изголовье из травы", а писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева прочтет отрывки из новой книги "Картинные девушки", которую на фестиваль доставят еще тепленькой, сразу из типографии.

Необычный проект - коллективный роман-буриме "#12 Война и мир в отдельно взятой школе", представят Анастасия Скорондаева и Анна Хрусталева. Шутка ли, но роман, в написании которого буквально в режиме реального времени уже приняли участие такие авторы, как Денис Драгунский, Григорий Служитель, Сергей Лукьяненко, Нина Дашевская, Алексей Сальников, Эдуард Веркин и многие другие, будет создан 24 писателями.

Куратор международных проектов музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" Юлия Вронская прочтет аппетитную лекцию о поваренной книге Софьи Андреевны Толстой, а музыковед и писатель Ляля Кандаурова расскажет, чем музыка обязана женщинам.

Без мужчин, конечно, тоже не обойдется. Писатель и педагог Алексей Олейников расскажет о своем нашумевшем и полюбившемся подросткам графическом романе в стихах "Соня из 7 "Буээ"", также в программе фестиваля выступит литературный критик Константин Мильчин.

- В этом году нам удалось собрать в Бердске очень интересных гостей, фестиваль растет, и это очень здорово, - рассказывает куратор фестиваля Михаил Фаустов. - Бердск достоин того, чтобы быть представленным на литературной карте России. У города есть для этого все возможности, и можно только радоваться за бердчан, у которых появился свой собственный книжный праздник.

На фестивале выступят и местные авторы, представители поэтических и творческих объединений, а для маленьких посетителей фестиваля организаторы подготовили замечательный сюрприз.

Книги авторов-женщин, книги о женщинах, книги для женщин - все это и не только ждет гостей фестиваля "День женской книги".

Организуют фестиваль Администрация города Бердска и АНО "Литературно-исторический клуб".

Фестиваль "День книги" проводится в Бердске второй раз. В 2019 году его посетило более 800 человек.