"Транснефть - Западная Сибирь" готовит производственные объекты к устойчивой работе в период паводка

"Транснефть - Западная Сибирь" приступила к подготовке производственных объектов к устойчивой работе в период весеннего паводка.

В период с 1 по 30 марта специалисты выполнят подготовку основного и вспомогательного оборудования линейной части магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов (МН и МНПП), резервуарных парков перекачивающих станций, проведут ревизию оборудования для откачки воды, а также для локализации и ликвидации возможных нештатных ситуаций.

Цель комплексных работ - обеспечение максимально безопасной работы производственной инфраструктуры в паводковый период.

В рамках сезонных мероприятий сотрудники предприятия проверят полную работоспособность запорной арматуры и линейной телемеханики. Всего будет обследовано порядка 1448 единиц запорной арматуры: 172 из них расположены на подводных переходах МН и МНПП через малые и большие реки Западной Сибири. Будет проведена ревизия смотровых колодцев, ниш для укрытия вантузов и контрольно-измерительных приборов, также будут обследованы магистральные трубопроводы, вдольтрассовые линии электропередач, кабельные линии электроснабжения и линии связи, подверженные размыву паводковыми водами.

На всех перекачивающих станциях АО "Транснефть - Западная Сибирь" ведется очистка отмосток резервуаров от снега, проверяется исправность систем водоотведения промышленных и бытовых вод, очистных сооружений.

Для постоянного мониторинга технического состояния линий электропередач создано 28 оперативных групп. Работники специализированных подразделений по ликвидации нештатных ситуаций находятся в состоянии повышенной готовности, создан необходимый запас горюче-смазочных материалов, проверено оборудование - боновые заграждения, плавательные средства, нефтесборщики. Блокпосты и пункты наблюдения на подводных переходах МН и МНПП дополнительно укомплектованы необходимым инвентарем. Для откачки паводковых вод подготовлены пожарные автомобили и мотопомпы.

Помимо технических мероприятий, в период подготовки объектов к работе в условиях весеннего паводка проводится широкая информационная кампания по оповещению жителей 58 районов в зоне расположения объектов предприятия.

Справка

АО "Транснефть - Западная Сибирь" обеспечивает транспортировку нефти по пяти регионам РФ - Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областям и Красноярскому краю - на нефтеперерабатывающие заводы Сибири, Дальнего Востока и для поставки на экспорт. Предприятие эксплуатирует более 4,5 тысячи километров магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"