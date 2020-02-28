Ветеринары назвали вредные для кошек продукты

Омские ветеринарные врачи категорически не рекомендуют угощать кошек продуктами со своего стола. Ведь некоторые из них могут быть не только вредны для наших питомцев, но и смертельно опасны.

Владельцы кошек давно заметили, что многие из них обожают шоколад. При этом они не чувствуют сладкого вкуса, а ощущают только вкус растительного белка и молока. Между тем шоколад является запрещенным лакомством для кошек. Даже его небольшое количество может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у животного.

- Содержащийся в шоколаде теобромин повышает артериальное давление, учащает сердцебиение и вызывает аритмию у кошек, - рассказал "РГ" омский ветеринарный врач Констанин Перепелов. - Употребление шоколада в большой дозе может закончиться сердечным приступом и летальным исходом.

Кошки легко могут отравиться той пищей, которая для людей абсолютно безвредна. Например, поедание цитрусовых, киви и ананасов может закончиться рвотой. Лимонная кислота и эфирные масла могут вызвать раздражение и угнетение центральной нервной системы. Большую опасность для кошек представляют также томаты. В них содержится гликалоид соланин, который вызывает у животного сильные желудочно-кишечные боли.

Кошки могут также отравиться сырым или термически обработанным луком, авокадо, чесноком и орехами макадамия.

- Не стоит угощать ваших питомцев и некоторыми видами мяса и рыбы, - говорит Константин Перепелов. - Кошки абсолютно не усваивают баранину. Не рекомендуется давать им также минтай и путассу. В этих видах рыбы содержатся ферменты, провоцирующие образование мочекаменной болезни.

Чтобы ваш питомец был здоров и активен, ветеринары советуют кормить его натуральной пищей - отварными злаковыми, говядиной, обрезью и морской рыбой. Либо использовать сбалансированный корм премиум-класса.