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28.02.2020 09:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ветеринары назвали вредные для кошек продукты

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омские ветеринарные врачи категорически не рекомендуют угощать кошек продуктами со своего стола. Ведь некоторые из них могут быть не только вредны для наших питомцев, но и смертельно опасны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Владельцы кошек давно заметили, что многие из них обожают шоколад. При этом они не чувствуют сладкого вкуса, а ощущают только вкус растительного белка и молока. Между тем шоколад является запрещенным лакомством для кошек. Даже его небольшое количество может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у животного.

- Содержащийся в шоколаде теобромин повышает артериальное давление, учащает сердцебиение и вызывает аритмию у кошек, - рассказал "РГ" омский ветеринарный врач Констанин Перепелов. - Употребление шоколада в большой дозе может закончиться сердечным приступом и летальным исходом.

Фото: iStock
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Кошки легко могут отравиться той пищей, которая для людей абсолютно безвредна. Например, поедание цитрусовых, киви и ананасов может закончиться рвотой. Лимонная кислота и эфирные масла могут вызвать раздражение и угнетение центральной нервной системы. Большую опасность для кошек представляют также томаты. В них содержится гликалоид соланин, который вызывает у животного сильные желудочно-кишечные боли.

Кошки могут также отравиться сырым или термически обработанным луком, авокадо, чесноком и орехами макадамия.

- Не стоит угощать ваших питомцев и некоторыми видами мяса и рыбы, - говорит Константин Перепелов. - Кошки абсолютно не усваивают баранину. Не рекомендуется давать им также минтай и путассу. В этих видах рыбы содержатся ферменты, провоцирующие образование мочекаменной болезни.

Чтобы ваш питомец был здоров и активен, ветеринары советуют кормить его натуральной пищей - отварными злаковыми, говядиной, обрезью и морской рыбой. Либо использовать сбалансированный корм премиум-класса.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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