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28.02.2020 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главу "Метростроя" Петербурга обвинили в растрате 153 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Бывшему руководителю "Метростроя" Северной столицы Николаю Александрову предъявлено обвинение в растрате 153 миллионов рублей при строительстве Фрунзенского радиуса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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153 миллиона рублей должны были пойти на покупку электромонтажного оборудования. Правда, по версии следствия, в этой продукции реально необходимости не было. Тем не менее, договор с фирмой был заключен. Следствие полагает, что он был фиктивный: деньги были перечислены, а кабели так и не поставили. Полученные средства, как отмечается в сообщении, были обналичены.

Сам Александров с новым обвинением не согласен.

Напомним, уголовное дело в отношении Александрова было возбуждено в декабре прошлого года. Управленца заподозрили в масштабных растратах при поставке нерудных материалов на общую сумму 176 миллионов рублей.

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После ареста Александрова освободили от должности. На период следствия он находится под домашним арестом.

К слову, заседание Дзержинского районного суда Петербурга, где как раз и обсуждался эпизод с растратой средств на покупку электромонтажного оборудования, было посвящено изменению избрания меры пресечения для Александрова. Дело в том, что следствие подозревает, что экс-глава "Метростроя" очень вольно относится к правилам домашнего ареста, в частности, пользуется интернетом и совершает звонки. Правда, в ходе заседания суд с доводами следствия не согласился. Александров и дальше будет следить за ходом событий из своей квартиры.

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