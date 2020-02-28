В Калининграде экс-полицейского задержали за смерть мужчины от ожога

По делу о смерти в отделе полиции мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления, задержан бывший начальник смены дежурной части ОМВД России по Московскому району Калининграда.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Калининградской области. Трагедия произошла 20 октября 2019 года. По версии следствия, накануне вечером 36-летнего калининградца, задержанного за мелкое хулиганство по административной статье, поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц ОМВД России по Московскому району.

Как полагает следствие, дежуривший в эту ночь начальник смены достоверно знал, что в помещении, где находится задержанный, повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в камеру. Но примерно в течение получаса продолжал содержать мужчину в этом помещении в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью.

Утром задержанный умер в больнице от полученных обширных ожогов, несмотря на квалифицированную медпомощь. Против бывшего старшего лейтенанта возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Экс-полицейский задержан, допрошен, от дачи показаний отказался, сообщили в региональном СУ СК России. Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается, его ход контролируется лично руководителем следственного управления полковником юстиции Дмитрием Бочаровым. Сегодня он принял мать погибшего калининградца, побеседовал с ней и выразил соболезнования.

- В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД задержан бывший оперативный дежурный отдела полиции, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. - Установлено, что в октябре прошлого года он не обеспечил надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением административно-задержанного гражданина, в результате чего тот повредил радиатор отопления и получил не совместимые с жизнью термические ожоги.

В региональном УМВД сообщили также, что ранее по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сотрудники собственной безопасности УМВД осуществляют оперативное сопровождение расследования.