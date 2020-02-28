В Президентской библиотеке выступили выпускники консерватории

В залах Президентской библиотеки имени Ельцина прошел концерт выпускников Санкт-Петербургской государственной консерватории. Оперные шедевры Чайковского, Римского-Корсакова, Верди, Пуччини, Каталани прозвучали в сопровождении Симфонического оркестра консерватории под управлением студентов кафедры оперно-симфонического дирижирования, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

Гости вечера по достоинству оценили вокальное мастерство молодых вокалистов, уже хорошо известных и полюбившихся петербургским меломанам.

В скором времени Президентская библиотека и консерватория планируют ряд культурно-просветительских мероприятий, в частности, запланирована целая серия тематических вебинаров, видеолекториев, конференций.

Кроме того, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано исполнение созданных Д. Д. Шостаковичем в июле 1941 года для фронтовых концертных бригад Ленинградской консерватории обработок произведений разных авторов. К 180-летнему юбилею со дня рождения Чайковского ожидается полусценическое исполнение оперы П. И. Чайковского "Пиковая дама" и открытие виртуальной выставки; подготовка виртуальной выставки к 250-летию Людвига ван Бетховена.