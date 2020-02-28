В Президентской библиотеке выступили выпускники консерватории

Гости вечера по достоинству оценили вокальное мастерство молодых вокалистов, уже хорошо известных и полюбившихся петербургским меломанам.
В скором времени Президентская библиотека и консерватория планируют ряд культурно-просветительских мероприятий, в частности, запланирована целая серия тематических вебинаров, видеолекториев, конференций.
Кроме того, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано исполнение созданных Д. Д. Шостаковичем в июле 1941 года для фронтовых концертных бригад Ленинградской консерватории обработок произведений разных авторов. К 180-летнему юбилею со дня рождения Чайковского ожидается полусценическое исполнение оперы П. И. Чайковского "Пиковая дама" и открытие виртуальной выставки; подготовка виртуальной выставки к 250-летию Людвига ван Бетховена.