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28.02.2020 01:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым

Фото: Василий Батанов/РИА Новости Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, ставшим ответом госсекретарю Майку Помпео, который накануне выступил с очередными обвинениями в адрес России в "оккупации" Крыма в 2014 году.

Фото: Василий Батанов/ РИА Новости
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Крым - это Россия, напомнили российские дипломаты. За прошедшие шесть лет власти США так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел. В дипмиссии отмечают, что готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе. "Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Подчеркивается, что попытки игнорировать либо отвергать общенародное решение на референдуме некорректны и носят искусственный характер. Американским властям пора перестать вводить общественность в заблуждение, вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Лучше направить усилия США на обеспечение выполнения Киевом обязательств по минским соглашениям, отметили в посольстве.

В заявлении также говорится о том, что до конца 2020 года должна быть достроена соборная мечеть в Симферополе. Гостей из США были бы рады видеть на церемонии ее открытия.

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Ранее, в начале февраля, во время поездки на Украину Помпео провел встречу с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой. Она попросила у главы Госдепа США поддержки в вопросе организации конференции по Крыму в Вашингтоне, однако реакция американского политика была прохладной. По его словам, Крым потерян, и мировые игроки это понимают. "Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", - подчеркнул Помпео.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

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