Маленькие квартиры и студии - до тридцати квадратных метров - традиционно популярное жилье для временной аренды. Следовательно, и стоимость их более-менее стабильна при неизменном спросе. По данным аналитиков, за период с января 2019 по январь 2020 года она снизилась всего на 0,6 процента и составила в среднем 16 311 рублей в месяц.

"В 23 из 59 крупных городов отмечен рост цен, в 17 ставки упали, - говорится в исследовании портала Domofond.ru. - Десятку городов с самым интенсивным ростом стоимости найма возглавил Тольятти. Здесь малогабаритное жилье подорожало на 42,9 процента с 7 000 до 10 000 рублей в месяц".

На второй позиции рейтинга - Махачкалы, где рост составил 37,5 процента, и мини-квартира стоит теперь 11 000 рублей. Третье место делят Улан-Удэ, Чита и Курган: во всех трех населенных пунктах аренда подорожала на 33,3 процента, до 14 000, 20 000 и 10 000 в месяц, соответственно.

Также в топ-10 городов с растущей стоимостью малогабариток вошли Уфа, Вологда, Нижний Новгород, Нижний Тагил и Мурманск.

Что касается мест, где цена пошла вниз, то в этой части рейтинга лидирует Хабаровск: аренда подешевела на 27,8 процента, то есть жилье стоит уже не 18 тысяч рублей в месяц, а 13.

"Второе с конца место занимает Тверь: средняя цена здесь снизилась на 17,9 процентов и составила в среднем 11 500. На третьей строчке - Архангельск: стоимость уменьшилась на 16 процентов - до 16 800 рублей", - подсчитали эксперты.

Пенза, Тула, Оренбург, Набережные Челны, Калуга и Казань также демонстрирует падение стоимости аренды мини-квартир.

Города-миллионники разделились на три категории.

На тех, где цена выросла, и безусловный лидер тут Уфа, где малогабаритки подорожали на 23,8 процента, и аренда теперь обойдется в 13 000 рублей в месяц. Сюда же относятся Нижний Новгород, Воронеж, Москва, Самара, Волгоград и Омск - рост ставок колеблется от пятнадцати до пяти процентов.

В ряде городов (Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург и Челябинск) это цена за указанный период отличалась завидной стабильностью, колебаний аналитики не зафиксировали.

"Только в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани аренда стала дешевле. Наибольшее снижение отмечено в столице Татарстана - на 7,1 процента до 13 000 рублей в месяц", - резюмируют аналитики.