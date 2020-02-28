Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель 13:29
Умер актер "бондианы" Майкл Медуин 13:27
В Прикамье мужчина поджег девушку за сломанный мобильник 13:25
В Архангельской области полицейских осудили за избиение задержанного 13:22
На Северном флоте появилась новая дивизия ПВО 13:17
Мартин Фримен объяснил, почему обзывал и бил своих детей 13:15
Президент Беларуси выдвинул очередные задачи перед профсоюзами 13:14
Вышел тизер сериала "Водоворот" от режиссера "Ла-Ла Ленда" Шазелла 13:10
В Швейцарии из-за коронавируса отменили знаменитый карнавал в Базеле 13:09
Комитет Госдумы поддержал размещение органов госвласти не только в Москве 13:09
На Вологодчине семилетний мальчик утонул в канализационном септике 13:09
Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются 13:09
В перинатальном центре Братска нашли сумку с ребенком 13:07
В Калининграде экс-полицейского задержали за смерть мужчины от ожога 13:06
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет 13:05
В Саяно-Шушенском заповеднике поющий после еды орлан попал в фотоловушку 13:03
На Алтае из-за отравления сирот уволены замминистра и директор интерната 13:01
Выжившая дочь липецкой судьи находится в тяжелом состоянии 12:59
Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов 12:53
Мартин Фримен снимется в новом телесериале BBC 12:53
Возможной причиной взрыва в квартире Петербурга стал поджог пороха 12:50
Елена Летучая создала новое шоу для потребителей 12:49
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ 12:45
Булаев: На голосование по Конституции выделено 14,8 млрд рублей 12:40
Выставка Дали в Манеже установила рекорды по посещаемости 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 13:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самую дешевую аренду маленьких квартир нашли в Хабаровске и Казани

Текст: Татьяна Воробьева
Маленькие квартиры и студии - до тридцати квадратных метров - традиционно популярное жилье для временной аренды. Следовательно, и стоимость их более-менее стабильна при неизменном спросе. По данным аналитиков, за период с января 2019 по январь 2020 года она снизилась всего на 0,6 процента и составила в среднем 16 311 рублей в месяц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В 23 из 59 крупных городов отмечен рост цен, в 17 ставки упали, - говорится в исследовании портала Domofond.ru. - Десятку городов с самым интенсивным ростом стоимости найма возглавил Тольятти. Здесь малогабаритное жилье подорожало на 42,9 процента с 7 000 до 10 000 рублей в месяц".

Фото: Игорь Филонов
Как снизить стоимость жилья

На второй позиции рейтинга - Махачкалы, где рост составил 37,5 процента, и мини-квартира стоит теперь 11 000 рублей. Третье место делят Улан-Удэ, Чита и Курган: во всех трех населенных пунктах аренда подорожала на 33,3 процента, до 14 000, 20 000 и 10 000 в месяц, соответственно.

Также в топ-10 городов с растущей стоимостью малогабариток вошли Уфа, Вологда, Нижний Новгород, Нижний Тагил и Мурманск.

Что касается мест, где цена пошла вниз, то в этой части рейтинга лидирует Хабаровск: аренда подешевела на 27,8 процента, то есть жилье стоит уже не 18 тысяч рублей в месяц, а 13.

"Второе с конца место занимает Тверь: средняя цена здесь снизилась на 17,9 процентов и составила в среднем 11 500. На третьей строчке - Архангельск: стоимость уменьшилась на 16 процентов - до 16 800 рублей", - подсчитали эксперты.

Пенза, Тула, Оренбург, Набережные Челны, Калуга и Казань также демонстрирует падение стоимости аренды мини-квартир.

Фото: Марина Волосевич
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги

Города-миллионники разделились на три категории.

На тех, где цена выросла, и безусловный лидер тут Уфа, где малогабаритки подорожали на 23,8 процента, и аренда теперь обойдется в 13 000 рублей в месяц. Сюда же относятся Нижний Новгород, Воронеж, Москва, Самара, Волгоград и Омск - рост ставок колеблется от пятнадцати до пяти процентов.

В ряде городов (Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург и Челябинск) это цена за указанный период отличалась завидной стабильностью, колебаний аналитики не зафиксировали.

"Только в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани аренда стала дешевле. Наибольшее снижение отмечено в столице Татарстана - на 7,1 процента до 13 000 рублей в месяц", - резюмируют аналитики.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Товары и цены Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Волга-Кама УрФО Свердловская область УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Курганская область Курган СКФО Дагестан Махачкала ДФО Бурятия Улан-Удэ

Главное сегодня

Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
В Минобороны рассказали о разведывательной активности у воздушных границ РФ
Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить