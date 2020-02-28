РФБ утвердила главных тренеров сборных России по баскетболу 3х3

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил главных тренеров наших национальных сборных по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3" на сезон-2020.

Мужскую сборную возглавил Владимир Агабабьян, женскую - Александр Дирацуян. Об команды выступят на олимпийском турнире в японском Токио, куда россияне попали без квалификации по причине самых высоких позиций в мировом рейтинге баскетбола 3х3.

В олимпийских турнирах у мужчин и женщин выступят по восемь команд. У сильного пола это Россия, Китай, Сербия (по рейтингу на 1 ноября 2019 года), Япония (страна-организатор Игр), три победителя основной квалификации (18-22 марта в индийском Бангалоре), лучшая команда дополнительной стадии отбора (24-26 апреля в венгерском Бдапеште); у девушек - Россия, Китай, Монголия, Румыния (по рейтингу), обладатели путевок из квалификации по аналогичной схеме "3 + 1".

Тем временем

В штаб-квартире Международной федерации баскетбола состоялось первое заседание недавно созданной комиссии ФИБА по баскетболу 3х3, возглавляемой президентом РФБ Андреем Кириленко. Комиссии внесла свои стартовые предложения на рассмотрение и последующее утверждение Центральным Бюро ФИБА: введение призовых выплат в женской "Мировой серии ФИБА 3x3"; уменьшение количества спортсменов, формирующих мировой рейтинг национальных федераций в этой дисциплине баскетбола.

- Обсуждалось и расписание грядущего олимпийского турнир. Последний момент особенно важен для меня, так как я не только председатель комиссии, но и президент РФБ, - цитирует Кириленко пресс-служба нашей федерации. - В женской "Мировой серии" теперь планируются призовые, которых раньше не было. И это важный шаг в развитии системы женских соревнований ФИБА 3x3, приближении их к мужским по уровню организации.