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28.02.2020 16:23
Рубрика: Культура

Сергей Шнуров подтвердил, что "Ленинград" еще будет давать концерты

Текст: Александр Алексеев
Популярный музыкант, попробовавший себя в качестве киноактера, диктора и телеведущего, решил теперь приложить свои усилия в политике. И ради этого отправился в Челябинск.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

На встречу с возможными избирателями артист приехал в синем костюме-тройке, наверное, впервые появившись на публике еще и при галстуке. Пусть и в не очень идущих к таком наряду высоких ботинках. К людям Шнуров вышел с опозданием примерно на полчаса. Как обычно случалось и на концертах "Ленинграда".

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Конечно, высказался он и о культуре:

- Я вижу себя и, собственно, являюсь представителем культуры. А культуру я понимаю как мировоззрение. Культура формирует экономику, а не наоборот. Культура - это то, что должно определять наше бытие. И, опять же, не наоборот. Я буду пытаться доносить до моих и не моих избирателей то, что культура намного многообразнее, интереснее, сложнее, она не воспитывается запретами. Она воспитывается разрешениями. Сейчас все пронизано социальными проблемами. Друг друга никто не слышит, все спорят. Хочется социальной теплоты!

Многие из этих слов абсолютно справедливы. Но, интересно, не разойдутся ли они теперь у артиста с делом? В строчках из его недавнего хита "Балалайка" - "Шлите все на…", например, этой самой "социальной теплоты" тоже ведь особенно как-то не ощущается.

После завершения встречи Шнуров рассказывал журналистам, что "политику воспринимает как творчество". Упомянул и о том, что не навсегда прекратил концертную деятельность.

Фото: EPA-EFE/ DANIEL IRUNGU
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Да, официально "Ленинград" дал два финальных концерта 30 и 31 декабря 2019 года, и по этому поводу цены на билеты доходили тогда до 100.000 рублей!

Но уже 24 января группа выступила вновь - уже на корпоративе в Music Media Dome. В частично изменившемся составе, но сам Сергей Шнуров и вокалистка Флорида Чантурия в нем, конечно, осталась. Да и звучание осталось прежним. А фрагмент видео с этого концерта появился в социальных сетях 26 января..

Кстати

На 12 и 19 апреля запланированы уже два концерта "Ленинграда" на фестивале Coachella в США.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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