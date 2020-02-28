СМИ: Власти Канады перестанут платить за охрану семьи принца Гарри

Канадские власти в ближайшее время перестанут оплачивать охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом сообщил телеканал CTV, ссылаясь на источник в министерстве общественной безопасности Канады.

С ноября 2019 года Оттава иногда брала на себя подобные расходы. Источник пояснил, что принц Гарри, его жена и ребенок считаются лицами, которым необходима международная защита, поэтому у Канады есть обязательства по обеспечению их безопасности по мере необходимости. Однако в ближайшие недели Оттава перестанет предоставлять такого рода услуги семье британского принца в связи с изменением их статуса, пишет ТАСС.

Напомним, восьмого января герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что после долгих размышлений и внутренних дискуссий приняли решение перестать исполнять обязанности "старших" членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Гарри и Меган планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Канаде. Официальный выход пары из королевской семьи состоится 31 марта. Супруги будут лишены титулов "королевские высочества" и финансовой поддержки.