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28.02.2020 03:11
Рубрика: В мире

СМИ: Власти Канады перестанут платить за охрану семьи принца Гарри

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Канадские власти в ближайшее время перестанут оплачивать охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом сообщил телеканал CTV, ссылаясь на источник в министерстве общественной безопасности Канады.

Фото: REUTERS/Toby Melville
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С ноября 2019 года Оттава иногда брала на себя подобные расходы. Источник пояснил, что принц Гарри, его жена и ребенок считаются лицами, которым необходима международная защита, поэтому у Канады есть обязательства по обеспечению их безопасности по мере необходимости. Однако в ближайшие недели Оттава перестанет предоставлять такого рода услуги семье британского принца в связи с изменением их статуса, пишет ТАСС.

Напомним, восьмого января герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что после долгих размышлений и внутренних дискуссий приняли решение перестать исполнять обязанности "старших" членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Гарри и Меган планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Канаде. Официальный выход пары из королевской семьи состоится 31 марта. Супруги будут лишены титулов "королевские высочества" и финансовой поддержки.

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