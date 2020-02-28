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28.02.2020 06:03
Рубрика: В мире

США: Гиперзвуковые ракеты РФ ставят Пентагон в безвыходное положение

Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли. Фото: AP Photo/Alex Brandon Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Развитие Россией гиперзвуковых ракет большой дальности является вызовом для Вашингтона и ставит американские вооруженные силы в безвыходное положение. Об этом заявил исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли, выступая в четверг в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса.

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По его словам, США изучают различные возможности для противостояния. "Мы развиваем вооружения в рамках неядерного мгновенного удара", - цитирует Модли ТАСС. Он также рассказал, что ведется работа с военно-воздушными силами и рассматриваются варианты, подробности которых и.о. министра отказался сообщить.

В начале февраля Модли уже заявлял о преимуществе России в гиперзвуковом оружии. Тогда отставание он сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.

В середине февраля стало известно, что из-за бюджетных ограничений ВВС США были вынуждены закрыть одну из двух основных программ по созданию гиперзвукового вооружения. Речь идет о программе HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon), в рамках которой разрабатывался гиперзвуковой боеприпас с неядерной боевой частью, предназначенный для запуска со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

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