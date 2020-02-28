В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля

"С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически - оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет", - приводит слова Шмакова РИА Новости.

В итоге, дополнительный выходной не отразится на доходах тех, кто получает оклады, отметил глава ФНПР.

При этом он уточнил, что дополнительный выходной будет и у тех, кто работает сдельно. Но они зарплату за него не получат.

В четверг, 27 февраля Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции России, согласно которой голосование назначено на 22 апреля.

В конце января 2020 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию России. Госдума поддержала документ в первом чтении.

Для проработки вопроса создана рабочая группа. Подготовкой к проведению всероссийского голосования занимается Центральная избирательная комиссия.